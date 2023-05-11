ЗСД Фонтанка Фест открыл интернет-магазин с фирменной символикой

У петербургского праздника всех велосипедистов ЗСД Фонтанка Фест за пять лет существования появилось немало своих фанатов. Для них организаторы открыли сегодня интернет-магазин с фирменной символикой праздника.

В фестивальном интернет-магазине есть красивые и качественные футболки, фирменные рюкзаки, складные бутылки для воды.