ЗСД Фонтанка Фест открыл интернет-магазин с фирменной символикой

У петербургского праздника всех велосипедистов ЗСД Фонтанка Фест за пять лет существования появилось немало своих фанатов. Для них организаторы открыли сегодня интернет-магазин с фирменной символикой праздника.
В фестивальном интернет-магазине есть красивые и качественные футболки, фирменные рюкзаки, складные бутылки для воды.
Забрать то, что понравилось, можно прямо в стартовом городке ЗСД Фонтанка Фест в день фестиваля. А если кому-то захочется пораньше, организаторы позаботились о доставке.
Попасть в интернет-магазин можно с главной страницы официального портала фестиваля zsdfest.ru.
Напоминаем, что Пятый фестиваль велосипедистов ЗСД Фонтанка Фест пройдет в этом году 3 июня. На празднике будут организованы три велозаезда — «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Маршрут у всех будет одинаковый — от стартового городка на Богатырском проспекте по Западному скоростному диаметру до съезда на набережной реки Екатерингофки.