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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест открыл интернет-магазин с фирменной символикой

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    У петербургского праздника всех велосипедистов ЗСД Фонтанка Фест за пять лет существования появилось немало своих фанатов. Для них организаторы открыли сегодня интернет-магазин с фирменной символикой праздника.

    В фестивальном интернет-магазине есть красивые и качественные футболки, фирменные рюкзаки, складные бутылки для воды.

    Забрать то, что понравилось, можно прямо в стартовом городке ЗСД Фонтанка Фест в день фестиваля. А если кому-то захочется пораньше, организаторы позаботились о доставке.

    Попасть в интернет-магазин можно с главной страницы официального портала фестиваля zsdfest.ru.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Напоминаем, что Пятый фестиваль велосипедистов ЗСД Фонтанка Фест пройдет в этом году 3 июня. На празднике будут организованы три велозаезда — «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Маршрут у всех будет одинаковый — от стартового городка на Богатырском проспекте по Западному скоростному диаметру до съезда на набережной реки Екатерингофки.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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