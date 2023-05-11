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    Количество денег на вкладах и счетах петербуржцев за год выросло на 7%

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    По итогам марта количество денег на счетах петербуржцев, без учета эскроу-счетов, выросло до 2,9 трлн рублей, что на 7% больше, чем было год назад. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Банка России.

    Количество средств петербуржцев на вкладах с начала года выросло на 2,4%. 87% накоплений хранятся в рублях. За последний год объем рублевых вкладов горожан вырос более чем на 400 млрд рублей.

    «Приток средств петербуржцев на текущие счета и депозиты в банках сохраняется второй месяц подряд. При этом некоторое оживление потребительской активности сигнализирует о том, что склонность жителей к сбережению начала постепенно снижаться», — отмечает начальник экономического управления ведомства Алексей Суслов, слова которого приводятся в релизе.

    Максимальная ставка по рублевым вкладам в целом по стране на конец месяца составляла 7,6%, сообщают в ЦБ. Ставки по депозитам остались вблизи мартовских значений.

    Ранее в ВТБ спрогнозировали, что розничные вкладчики полностью откажутся от долларов и евро к концу 2025 года.

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