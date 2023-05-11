Количество денег на вкладах и счетах петербуржцев за год выросло на 7%

По итогам марта количество денег на счетах петербуржцев, без учета эскроу-счетов, выросло до 2,9 трлн рублей, что на 7% больше, чем было год назад. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Банка России.



Количество средств петербуржцев на вкладах с начала года выросло на 2,4%. 87% накоплений хранятся в рублях. За последний год объем рублевых вкладов горожан вырос более чем на 400 млрд рублей.

«Приток средств петербуржцев на текущие счета и депозиты в банках сохраняется второй месяц подряд. При этом некоторое оживление потребительской активности сигнализирует о том, что склонность жителей к сбережению начала постепенно снижаться», — отмечает начальник экономического управления ведомства Алексей Суслов, слова которого приводятся в релизе.