ВТБ прогнозирует, что розничные вкладчики откажутся от долларов и евро к концу 2025 года

К концу 2023 года доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится с 10% до 7%, сообщил на пресс-конференции Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. Таким образом, продолжается тренд на девалютизацию пассивов физлиц. Ожидается, что полностью розничные клиенты откажутся от сбережений в долларах и евро к концу 2025 года.
Доллары и евро клиенты конвертируют в рубли и юани, совокупная доля которых по итогам года увеличится в портфеле сбережений до 93%. Из них 90% займет отечественная валюта. Объем пассивов в китайской валюте увеличится до конца года до 15 млрд юаней.
«По нашим прогнозам, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может показать прирост в 6,5%, достигнув 39 трлн рублей, — прокомментировал Анатолий Печатников. — ВТБ планирует расти быстрее рынка и по итогам года обеспечить 8%-й прирост по этому показателю. Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2–2,5 лет».
По итогам первого квартала 2023 г. портфель размещенных в банке средств розничных клиентов ВТБ, включая классические сбережения, средства на счетах эскроу, инвестиционные и прочие инструменты, составил 7,57 трлн рублей, увеличившись с начала года на 3%. Драйвером роста выступили депозиты, объем которых вырос на 7%, до 3,4 трлн рублей. Общее число вкладчиков ВТБ за три первых месяца выросло на 13%, до 1,3 млн клиентов, а их совокупный процентный доход по депозитам и накопительным счетам составил 70 млрд рублей.
По классическим вкладам доля среднесрочного размещения (на 6–12 месяцев) выросла за первый квартал на 11 п.п., до 61%, доля трехмесячных предложений снизилась до 28%. На длинные сроки приходится 11% от общего объема привлечения физлиц.