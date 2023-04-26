ВТБ прогнозирует, что розничные вкладчики откажутся от долларов и евро к концу 2025 года

К концу 2023 года доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится с 10% до 7%, сообщил на пресс-конференции Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. Таким образом, продолжается тренд на девалютизацию пассивов физлиц. Ожидается, что полностью розничные клиенты откажутся от сбережений в долларах и евро к концу 2025 года.

Доллары и евро клиенты конвертируют в рубли и юани, совокупная доля которых по итогам года увеличится в портфеле сбережений до 93%. Из них 90% займет отечественная валюта. Объем пассивов в китайской валюте увеличится до конца года до 15 млрд юаней.

