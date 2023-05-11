Отдых за границей и полмиллиона на футбол. Зачем петербургские школы создают благотворительные фонды

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





В школах Петербурга работают благотворительные фонды. Они закрывают потребности, не предусмотренные бюджетом. Деньги в них поступают от родителей или бизнеса. В школах попроще средства идут на украшения к праздникам или костюмы, в элитных — в более спокойные времена могли и за границу отправить учеников за хорошую учёбу. Несмотря на официальный статус таких организаций, говорить о них не принято — мало ли что.



Внимание редакции на благотворительные фонды школ обратили читатели после истории с уголовным делом о «мёртвых душах» в 619-й школе, которую принято считать элитной.



В учреждении организован фонд «Доверие». По данным СПАРК, он работает еще с 2002 года. Директор Ирина Байкова значится в совладельцах организации. За счет взносов в фонд в школе организуют дополнительные уроки. Так, на рекрутинговом портале опубликованы вакансии преподавателей английского языка и физики, тьютора и воспитателя продлённого дня.



«С самого начала нам, чьи дети ходят в эту школу, было ясно, что директор влияет на бюджет. Деньги клянчили на каждом собрании, завуч лично приходила и уговаривала переводить их в фонд «Доверие», — пожаловался «Фонтанке» один из родителей.

«Ничего плохого про фонд «Доверие» и про нашу школу я писать не хочу и не буду. У нас самая лучшая школа и самый замечательный директор», — написала мама другого ученика.

За фондом числится 2 архивных договора на автомобили в лизинг, также один штраф ГИБДД. Директор «Доверия» Юлия Осенкова отказалась общаться с корреспондентом, сославшись на то, что отчеты организации представлены на сайте школы. Журналист не смог найти упоминания фонда на портале учебного учреждения. В администрации Калининского района подтвердили информацию о том, что деньги фонда расходуются на организацию дополнительных занятий за рамками образовательной программы. На сайте школы можно увидеть расценки за платные занятия. Программа «Веселый финский» с посещением 2 раза в неделю обойдется 3300 рублей в месяц, столько же стоит курс «В мире робототехники». Старшеклассники могут получить права категории В за 4960 рублей в месяц.



В комитете по образованию «Фонтанке» уточнили, что закон разрешает школам учреждать фонды, созданные на основе добровольных взносов. По данным из открытых источников удалось найти порядка 10 некоммерческих организаций при школах в Петербурге. Их руководителями часто становятся директор школы или кто-то из администрации учреждения. Некоторые фонды создавались в начале нулевых и уже ликвидированы.



Фонд поддержки школы № 207 возглавляет бывший директор учреждения Юрий Коровкин. «Фонд действительно оказывает реальную ощутимую поддержку школе, ведь ведение любого хозяйства требует многих затрат, — рассказывал Коровкин в интервью. — Родительская общественность точно знает, что все средства идут на развитие школы: приобретается оборудование, техника, необходимая мебель, проводятся ремонты, поддерживаются мероприятия и поездки наших детей, поощряются победители и призёры различных конкурсов и олимпиад. Переоценить значение нашего фонда невозможно».



По данным «Фонтанки», фонд 207-й школы часто пополняет бизнес. В лучшие времена взносов из фонда хватало, чтобы целый класс, отличившийся в течение года, свозить за границу. Коровкин пояснил «Фонтанке», что пожертвования делает любой человек, который знает о существовании фонда. Траты распределяются на ежегодной конференции. На сайте школы указаны реквизиты фонда.

Наиболее прозрачным является фонд 366-го физико-математического лицея. Имена его участников говорят сами за себя. В совете фонда значился выпускник лицея, экс-президент РЖД Владимир Якунин, родитель ученика, заместитель председателя комитета по соцполитике Смольного Дмитрий Буйневич. На сайте указано, что в правление фонда входят главврач НИИ Джанелидзе Антон Повзун и заместитель генерального директора по автоматизации «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Дмитрий Москович. Возглавляет фонд психолог Раиль Хайруллин. Он отказался разговаривать с корреспондентом без согласия коллег и других родителей.



На сайте фонда публикуется программа на каждые два года. Так, в 2021–2023 годах за счет пожертвований планировалось организовать мероприятия, посвящённые 75-летию лицея, отметить лучших учеников и педагогов. Также на деньги фонда хотели закупить компьютеры для организации кружка робототехники и 3D-моделирования (этот же пункт есть в прошлой двухлетней программе), оборудование для издательского центра лицея, организовывать курсы повышения квалификации педагогов, мероприятия для школьников по профориентированию.



«Основным источником финансирования мероприятий Благотворительной программы являются пожертвования Благотворителей. Дополнительным источником финансирования могут быть также другие поступления, разрешенные действующим законодательством РФ», — отмечается в документах фонда. Также на сайте лицея можно найти приказ директора, запрещающий учителям принимать наличные деньги.

Один из директоров не столь элитной школы рассказал «Фонтанке», что в его учреждении с помощью фонда закупаются костюмы для праздников или украшения для лестниц и рекреаций. При этом суммы редко переваливают за 10 тысяч.

«Когда есть в школе реальный проект, мы этот проект предоставляем родителям на собрании, как правило, родители откликаются. Родители видят, что это все детям. Это улучшает среду и позволяет каким-то образом классам объединяться во имя школьных проектов», — отметил директор. Затем руководитель взял свои слова обратно из-за опасения привлечь внимание прокуратуры. Поэтому мы не публикуем ни номер школы, ни район. Но из слов директора очень хорошо видна разница между тем, что может себе позволить обычная школа, а что — элитная.



Ещё одна форма сбора пожертвований — эндаумент, в России его часто используют вузы, в школах он пока редкость. Это стратегический инструмент для задела на будущее, а не для решения текущих проблем из разряда покупки новых штор. Капитал целевого фонда передается в управляющую компанию, которая помогает учреждению подзаработать.

Регулирует деятельность эндаументов ФЗ-275 «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» от 30 декабря 2006 года. Согласно ему, в эндаументе должно быть не менее 3 млн рублей . Деньги можно вкладывать только в консервативные активы: гособлигации или бумаги госпредприятий.



Эндаумент-фонды созданы у трёх петербургских школ: 30-й, 610-й и 239-й. Только у президентского лицея фонд работает в полной мере, так как для его запуска выпускник и президент ПАО «Банк Уралсиб » Евгений Коган пожертвовал 3 млн рублей . Сейчас размер эндаумента лицея 239 составляет 5,5 млн.



«Финансирование проектное — каждый год собирается управляющий комитет, который определяет, на что пускать прибыль фонда, — рассказал «Фонтанке» директор лицея 239 Максим Пратусевич. — Мы приняли решение, что прибыль фонда будет пускаться на проект детского самоуправления. То есть мы детям говорим: вот у нас есть порядка полумиллиона, что бы вы хотели сделать на эти деньги в школе? В этом году они решили, что закупят спортивную форму, футбольные мячи и ещё что-то, чтобы иметь возможность организовывать чемпионат лицея по футболу. Ученики его сами организуют и очень за это ратуют».

Лена Ваганова, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

