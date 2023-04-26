Депутат Рахова и «мёртвые души»

Елена Рахова Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Депутат петербургского парламента Елена Рахова накануне почти сутки провела в кабинете следователя. В соседнем кабинете почти столько же просидела директор элитной 619-й школы Ирина Байкова. По итогам допроса и обыска им предъявили обвинение в мошенничестве. Всё это происходило накануне отчёта губернатора Петербурга в Законодательном собрании. Туда, кстати, тоже приходили с обыском. Что ещё известно о деле депутата Раховой и почему её отпустили домой под подписку, рассказывает «Фонтанка».



Пропавшие миллионы Об уголовном деле из-за «мёртвых душ», трудоустроенных в 619-й школе, стало известно 25 апреля. Обыски проводили и в самой школе, и в квартирах директора Ирины Байковой, её зама, кадровички, а заодно и депутата городского парламента Елены Раховой. Из документов, которые есть у «Фонтанки», следует, что всех четверых следствие считает организованной группой, которая выводила деньги со счёта школы на карты людей, которые в ней по факту не работали. Происходило это якобы с 2011 года до марта 2023 года. Источники ранее сообщали о сумме в 28 млн рублей. В документах, которые есть у «Фонтанки», пока говорится о 10 млн рублей. Вероятно, ущерб ещё уточнят, иначе, если делить эти суммы на 12 лет и 12 месяцев, получаются совсем копейки, ради которых даже стараться неприлично.



Выбор фигурантов дела сильно удивил не только депутатов (Елену Рахову называют одной из близких к губернатору депутатов), но и учительское сообщество. 619-я школа считается элитной. О том, что попасть туда непросто, а учатся там дети не только из окрестных дворов, свидетельствует класс авто, которые каждое утро наблюдают местные жители. Впрочем, учат там и правда неплохо, судя по отзывам родителей и заверениям чиновников Смольного.

«Всё хорошо, прекрасная маркиза» Утром 26 апреля депутат Елена Рахова приехала в Мариинский дворец на ежегодный отчёт губернатора. Событие скорее светское: в Мариинском дворце в этот день собираются все чиновники, главы муниципальных образований, представители конфессий и перед началом отчёта фланируют по залам. К залу заседаний Рахова добежала легко, держа под руку бывшего вице-спикера Марину Шишкину. «Всё хорошо, но никаких комментариев», — заулыбалась она журналистам. К тому времени уже было известно, что почти сутки Рахова провела на допросе, уехав оттуда под утро. Но серьёзность претензий мало кто понимал. Тем более что официально о них за весь день никто ничего не сказал.



Уже после отъезда Беглова и приехавших ему аплодировать стало понятно, что дело труба. Источники «Фонтанки» подтвердили: Раховой и Байковой предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). После заседания на Рахову налетели журналисты. Но она в ответ им сказала, что не может ничего подтвердить или опровергнуть без разрешения следователя.



По данным «Фонтанки», из здания СК она вышла под утро с подпиской о невыезде. Как правило, такое возможно, если фигурант даёт хотя бы частично признательные показания.



В документах об избрании меры говорится, что обвиняемые могут скрыться от органов, в связи с этим их нужно ограничить подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Cui bono Елена Рахова впервые стала депутатом Законодательного собрания в 2013 году, спустя два года после выборов, которые она выиграть не смогла. Мандат ей достался благодаря депутату Александру Салаеву, который регулярно прогуливал заседания и в итоге вынужден был освободить место.

До того, как стать депутатом, Рахова успела поработать в исполнительной власти. В 2003 году даже недолго была представителем Смольного в ЗакСе. Тогда как раз и.о. губернатора был Александр Беглов. С ним Рахова работала и до этого. Например, была его заместителем в администрации Курортного района. Судя по официальной биографии, знакомы с ней были многие выходцы из нынешней «петербургской Рублёвки»: в Курортном районе она работала ещё с советских времён — в РК ВЛКСМ, секретарём исполкома, заместителем председателя совета народных депутатов.



После того, как Беглов уехал на работу в Москву, Рахова перешла в администрацию Калининского района — с 2004-го по 2013 год занимала пост заместителя главы по социальным вопросам. Именно по этой территории она затем и избиралась в городской парламент. И как раз в этом районе и расположена 619-я школа.

Став депутатом, Рахова почти сразу попала в неудобную ситуацию. В 2014 году в эфире телеканала городской администрации «Санкт-Петербург» депутат назвала «недоблокадниками» тех, кто прожил в блокадном Ленинграде меньше 120 дней и поэтому не имеет права на льготы. Потом она уверяла, что термин существует давно и им якобы пользуются сами люди, жившие в блокадном Ленинграде. Вышел скандал. Других громких историй к ней не прикрепилось — коллеги по Законодательному собранию характеризуют её как скромную и интеллигентную. «Это честный, порядочный и добросовестный человек. Один из самых приличных и предсказуемых депутатов», — сказала на брифинге бывший вице-спикер Марина Шишкина.



В предыдущих созывах, вспоминает один из собеседников «Фонтанки» в Мариинском дворце, Раховой было сложно — её сильно недолюбливал спикер городского парламента Вячеслав Макаров (сейчас он депутат Госдумы). Поэтому у неё, добавляет источник, власти было гораздо меньше, чем у любого другого депутата от «Единой России». Даже поправки в пользу мужа-бизнесмена, если бы тот решил переводить торговлю в стройку, принять бы ей не удалось. К слову — о муже. Ещё один собеседник «Фонтанки» описывает семью депутата как обеспеченную: дочь живёт в Штатах, супруг хорошо зарабатывает. «Воровать по 10 тысяч рублей в какой-то школе — честно говоря, даже странно», — рассуждает он.

В том, что обвинение Раховой — дело политическое, уверены почти все обитатели Мариинского дворца. В предыдущие разы депутатов сажали в основном перед выборами. Поэтому главный вопрос, которым задаются теперь депутаты и их помощники: «Кто заказчик?» «Если шпилька была в сторону губернатора, то, боюсь, его недоброжелатели опоздали: в этом году выборов не будет хотя бы потому, что сроки для проведения праймериз «Единой России» подошли к концу, да и всё-таки не та ситуация, чтобы менять главу города», — рассуждает один из собеседников «Фонтанки». Другой обращает внимание на то, что глава Следкома Александр Бастрыкин последний год старательно обращал внимание почти на все проблемы Петербурга, особенно в части сноса исторических зданий, и явно был неблагосклонен к городским чиновникам. Пока, впрочем, ни в СК, ни сам Бастрыкин публично ничего не заявили. Единственные официальные комментарии дали в «Единой России, где приостановили членство Раховой и Байковой, и спикер парламента Александр Бельский. Он заявил журналистам, что всё «покажет следствие».



Ксения Клочкова

