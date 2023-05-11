«Путешествие» в Россию за 2 млрд евро. Fortum оценил убытки от российских проектов

Финский энергоконцерн Fortum списывает российские активы после передачи акций российской дочерней компании под управление Росимуществом и оценивает убыток от российских проектов в 2 млрд евро, передает ТАСС 11 мая.
Во втором квартале 2023 года компания фиксирует обесценивание российских активов в размере 1,7 млрд евро. В результате чистый денежный убыток, включающий инвестиции, приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно 2 млрд евро. «Это может быть рассмотрено как чистый денежный убыток от нашего путешествия в Россию», — подчеркивает глава компании Маркус Раурамо.
Fortum не исключил возможность продажи российских активов, но подчеркнул, что смена менеджмента российской «дочки» усложняет процесс. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что речи о какой-либо компенсации энергоконцерну Fortum не идет, кроме того, не принято никаких решений по национализации активов компании.
В конце апреля Владимир Путин подписал закон о временном изъятии активов США и «примкнувших к ним стран» в случае конфискации за рубежом имущества российских юридических и физических лиц. В документе был определен и перечень имущества, которое переходит под временное российское управление: 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих германскому концерну Uniper, и два пакета ценных бумаг — в финской Fortum (69,8807 % «Фортум Раша» и 28,3488 % «Фортум Холдинг»).