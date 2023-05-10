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    Новая жизнь грабителя-рецидивиста в Петербурге наткнулась на нож. Спор из-за разбитого в баре кальяна превратился в дело об убийстве

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    Причиной конфликта, который закончился смертью посетителя бара на Васильевском острове, стал неловкий танец пьяного мужчины.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, 36-летний уроженец Карелии, которого задержали по делу об убийстве у бара на Среднем проспекте, переехал в Петербург в начале осени прошлого года – чтобы начать новую жизнь. До этого он трижды привлекался к уголовной ответственности, в основном, по статье «грабеж». Здесь снял квартиру и устроился на работу.

    Накануне Дня Победы мужчина договорился о встрече со знакомой, живущей на Васильевском острове. Но дама его продинамила, и он вспомнил о знакомом, с которым выпил в кафе «Шаверма», а потом пошел в бар на Среднем проспекте. Там товарищи выпили еще и еще. И около четырех утра во время танца мужчина упал на один из столиков и сломал там кальян.

    Сотрудники заведения стали настаивать на компенсации за разбитое оборудование, к ним присоединился и посетитель. Последний якобы не стерпел конфликта с приезжим из Карелии и брызнул ему в лицо газом из баллончика.

    Мужчина промыл глаза в туалете заведения и продолжил пить, заплатив за разбитый кальян. По предварительной информации, он увидел, как его обидчик выходит на улицу, и пошел за ним. Зачем-то он якобы взял нож с какого-то стола. Им же он ударил оппонента и у того хлынула кровь из шеи.

    Пострадавшего спасти не смогли, он истек кровью и скончался в больнице. Уроженец Карелии, не обладая боевыми искусствами и медицинскими познания, по предварительной информации, попал ему прямо в сонную артерию. Его задержали прямо у бара. В полиции он якобы заявлял, что является участником СВО, но эта информация не подтвердилась.

    Суд в Петербурге сегодня по ходатайству следствия поместил его под арест. Сам обвиняемый не возражал.

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