Обвиняемого в нанесении смертельного удара у бара в Петербурге арестовали. Информация об участии его в СВО не подтвердилась

Василеостровский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Роману Дулгерову. Его обвиняют в нанесении смертельного удара, после которого мужчина истек кровью и умер в больнице.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 мая, по версии следствия, обвиняемый был в баре на Среднем проспекте, 37, где в ходе конфликта с посетителем ударил его ножом в шею. Пострадавший умер в Покровской больнице.
Нападение попало на видео.
Дулгеров был задержан на месте, вину свою признал, раскаялся. В тот же день ему было предъявлено обвинение.
По данным «Фонтанки», в своих первоначальных показаниях он представлял себя как участника СВО. Однако эта информация не нашла подтверждения.
Суд ходатайство следствия удовлетворил.