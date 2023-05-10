Обвиняемого в нанесении смертельного удара у бара в Петербурге арестовали. Информация об участии его в СВО не подтвердилась

Василеостровский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Роману Дулгерову. Его обвиняют в нанесении смертельного удара, после которого мужчина истек кровью и умер в больнице.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 мая, по версии следствия, обвиняемый был в баре на Среднем проспекте, 37, где в ходе конфликта с посетителем ударил его ножом в шею. Пострадавший умер в Покровской больнице.



Нападение попало на видео.



Дулгеров был задержан на месте, вину свою признал, раскаялся. В тот же день ему было предъявлено обвинение.

