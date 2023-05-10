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    Обвиняемого в нанесении смертельного удара у бара в Петербурге арестовали. Информация об участии его в СВО не подтвердилась

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    Василеостровский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Роману Дулгерову. Его обвиняют в нанесении смертельного удара, после которого мужчина истек кровью и умер в больнице.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 мая, по версии следствия, обвиняемый был в баре на Среднем проспекте, 37, где в ходе конфликта с посетителем ударил его ножом в шею. Пострадавший умер в Покровской больнице.

    Нападение попало на видео.

    Дулгеров был задержан на месте, вину свою признал, раскаялся. В тот же день ему было предъявлено обвинение.

    По данным «Фонтанки», в своих первоначальных показаниях он представлял себя как участника СВО. Однако эта информация не нашла подтверждения.

    Суд ходатайство следствия удовлетворил.

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