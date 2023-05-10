Легендарная музыковед Людмила Ковнацкая умерла в Петербурге

Доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая скончалась после долгой болезни 9 мая у себя дома в Петербурге. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила ее коллега и музыкант Ольга Комок.



Людмиле Григорьевне было 82 года. Окончив Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по теоретико-композиторскому и фортепианному, а затем аспирантуру, она была ученицей выдающихся преподавателей, среди которых органист Исайя Браудо и музыковед Михаил Друскин. В свою очередь Ковнацкая стала главным в жизни учителем для целой плеяды высокопрофессиональных специалистов в Петербурге.