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    Легендарная музыковед Людмила Ковнацкая умерла в Петербурге

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    3 комментария

    Доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая скончалась после долгой болезни 9 мая у себя дома в Петербурге. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила ее коллега и музыкант Ольга Комок.

    Людмиле Григорьевне было 82 года. Окончив Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по теоретико-композиторскому и фортепианному, а затем аспирантуру, она была ученицей выдающихся преподавателей, среди которых органист Исайя Браудо и музыковед Михаил Друскин. В свою очередь Ковнацкая стала главным в жизни учителем для целой плеяды высокопрофессиональных специалистов в Петербурге.

    Ее кандидатская работа была посвящена творчеству композитора Бенджамина Бриттена, докторская — английской музыке ХХ века. Среди опубликованных ею трудов — как труды по этим темам, так и работы по музыке отечественной — о творчестве Шостаковича и идеологическом контроле музыкального авангарда 1920-х.

    Людмила Ковнацкая была ученым с международным именем, постоянно выступала с лекциями и докладами, писала книги. Она была научным консультантом материалов по России Британского Энциклопедического Словаря, членом Совета при Директории Международного музыковедческого общества, членом-корреспондентом Американского музыковедческого общества «за выдающиеся заслуги в продвижении музыкальной науки».

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    Комментарии 3

    Гость10 Мая 2023 в 00:18
    Очень грустно.
    +1−0
    Гость10 Мая 2023 в 00:17
    Светлая память
    +3−0
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