Легендарная музыковед Людмила Ковнацкая умерла в Петербурге

Доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая скончалась после долгой болезни 9 мая у себя дома в Петербурге. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила ее коллега и музыкант Ольга Комок.
Людмиле Григорьевне было 82 года. Окончив Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по теоретико-композиторскому и фортепианному, а затем аспирантуру, она была ученицей выдающихся преподавателей, среди которых органист Исайя Браудо и музыковед Михаил Друскин. В свою очередь Ковнацкая стала главным в жизни учителем для целой плеяды высокопрофессиональных специалистов в Петербурге.
Ее кандидатская работа была посвящена творчеству композитора Бенджамина Бриттена, докторская — английской музыке ХХ века. Среди опубликованных ею трудов — как труды по этим темам, так и работы по музыке отечественной — о творчестве Шостаковича и идеологическом контроле музыкального авангарда 1920-х.
Людмила Ковнацкая была ученым с международным именем, постоянно выступала с лекциями и докладами, писала книги. Она была научным консультантом материалов по России Британского Энциклопедического Словаря, членом Совета при Директории Международного музыковедческого общества, членом-корреспондентом Американского музыковедческого общества «за выдающиеся заслуги в продвижении музыкальной науки».