«Горьковская» снова принимает пассажиров, «Невский проспект» — не везде

За несколько минут до салюта жителям и гостям Петербурга вернули возможность спуститься в метро на «Горьковской». Теперь ограничения ждут тех, кто успел добраться до станции «Невский проспект».
Как сообщили в пресс-службе метрополитена 9 мая, закрытая на вход из-за увеличенного пассажиропотока «Горьковская» с 21:52 работает в обычном режиме. Людей в вестибюль не пускали чуть менее, чем полчаса.
В десять часов вечера ограничения переместились на «Невский проспект». На вход и выход закрыт второй вестибюль на канале Грибоедова.
Праздничный салют у стен Петропавловской крепости обещали в 22:00. Смотреть онлайн его можно здесь.