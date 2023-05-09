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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    «Горьковская» снова принимает пассажиров, «Невский проспект» — не везде

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    За несколько минут до салюта жителям и гостям Петербурга вернули возможность спуститься в метро на «Горьковской». Теперь ограничения ждут тех, кто успел добраться до станции «Невский проспект».

    Как сообщили в пресс-службе метрополитена 9 мая, закрытая на вход из-за увеличенного пассажиропотока «Горьковская» с 21:52 работает в обычном режиме. Людей в вестибюль не пускали чуть менее, чем полчаса.

    В десять часов вечера ограничения переместились на «Невский проспект». На вход и выход закрыт второй вестибюль на канале Грибоедова.

    Праздничный салют у стен Петропавловской крепости обещали в 22:00. Смотреть онлайн его можно здесь.

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