«Горьковская» снова принимает пассажиров, «Невский проспект» — не везде

За несколько минут до салюта жителям и гостям Петербурга вернули возможность спуститься в метро на «Горьковской». Теперь ограничения ждут тех, кто успел добраться до станции «Невский проспект».

Как сообщили в пресс-службе метрополитена 9 мая, закрытая на вход из-за увеличенного пассажиропотока «Горьковская» с 21:52 работает в обычном режиме. Людей в вестибюль не пускали чуть менее, чем полчаса.

В десять часов вечера ограничения переместились на «Невский проспект». На вход и выход закрыт второй вестибюль на канале Грибоедова.