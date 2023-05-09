В Ленобласти охотник выстрелил себе в живот, добывая глухаря

Тяжёлое ранение из собственного ружья получил житель Коммунар в Бокситогорском районе Ленинградской области.



С последствия неудачной охоты разбираются в Пикалевской горбольницы, стало известно «Фонтанке» 9 мая. Накануне туда поступил 43-летний пациент с проникающим огнестрельным ранением живота.

Ночь он проводил в чаще у деревни Бор, добывая глухаря. По предварительным данным, мужчина выстрелил в себя из двуствольного ружья по неосторожности. Опросить его пока не представляется возможным — пострадавший в крайне тяжёлом состоянии.

Ружьё с повреждённым прикладом изъято. Сведений о нём в базе Росгвардии не нашлось.