    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    771мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.82eur84.91
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая

    В Ленобласти охотник выстрелил себе в живот, добывая глухаря

    637
    5 комментариев

    Тяжёлое ранение из собственного ружья получил житель Коммунар в Бокситогорском районе Ленинградской области.

    С последствия неудачной охоты разбираются в Пикалевской горбольницы, стало известно «Фонтанке» 9 мая. Накануне туда поступил 43-летний пациент с проникающим огнестрельным ранением живота.

    Ночь он проводил в чаще у деревни Бор, добывая глухаря. По предварительным данным, мужчина выстрелил в себя из двуствольного ружья по неосторожности. Опросить его пока не представляется возможным — пострадавший в крайне тяжёлом состоянии.

    Ружьё с повреждённым прикладом изъято. Сведений о нём в базе Росгвардии не нашлось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьОхотаБокситогорский район
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close