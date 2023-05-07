«От госпитализации категорически отказалась». В Смольном прокомментировали смерть мальчика после приезда скорой

По факту смерти
В Смольном уточнили, что первый раз мать вызывала ребенку скорую 5 мая в 21:30. По словам петербурженки, у мальчика было вздутие живота и однократная рвота. «От предложенной врачом госпитализации мать отказалась. Было рекомендовано лечение, при ухудшении состояния повторный вызов скорой», — рассказали в комздраве.
Повторный вызов поступил 6 мая в 15:48 с жалобами на боли в животе у ребенка. По данным Смольного, мать «от госпитализации категорически отказалась». «Отказы 05.05.23 и 06.05.23 от госпитализации оформлены в установленном законодательством порядке. В 17:20 ребенок был обнаружен матерью без признаков жизни. Проведенные реанимационные мероприятия бригадой СМП без эффекта. Констатирована биологическая смерть ребенка», — добавили в Смольном.
Точную причину смерти ребенка установит судмедэкспертиза.
По данным «Фонтанки», семья знакома социальным службам. Петербурженку привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских прав. Всего у женщины восемь детей, но в отношении троих она лишена родительских прав.