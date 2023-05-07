«От госпитализации категорически отказалась». В Смольном прокомментировали смерть мальчика после приезда скорой

По факту смерти 10-летнего мальчика, которого не стали госпитализировать в Колпино, проводится проверка. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению 7 мая.



В Смольном уточнили, что первый раз мать вызывала ребенку скорую 5 мая в 21:30. По словам петербурженки, у мальчика было вздутие живота и однократная рвота. «От предложенной врачом госпитализации мать отказалась. Было рекомендовано лечение, при ухудшении состояния повторный вызов скорой», — рассказали в комздраве.

