«Входил в аудиторию с улыбкой и менял мир вокруг себя». Каким запомнился актер Александр Тютрюмов

Прощание со звездой сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности», актером и продюсером Александром Тютрюмовым состоится 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре «Родина». Отпевание — в храме Рождества Христова на Песках. Об этом «Фонтанке» сообщили на киностудии «Ленфильм».



В Институте кино и телевидения, где Тютрюмов преподавал в течение 10 лет , до начала 2022 года, рассказали, что актер был позитивным человеком, который менял мир вокруг себя.



«Мои коллеги связывались с его дочерью, в 08:45 они написали мне, что он умер сегодня утром. По моей информации, он скончался скоропостижно, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, — рассказал «Фонтанке» декан факультета экранных искусств Павел Данилов. — Это был замечательный жизнерадостный человек, который входил всегда в аудиторию с улыбкой и менял мир вокруг себя, настраивая всех на позитивную волну».

