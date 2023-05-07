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    «Входил в аудиторию с улыбкой и менял мир вокруг себя». Каким запомнился актер Александр Тютрюмов

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    Прощание со звездой сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности», актером и продюсером Александром Тютрюмовым состоится 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре «Родина». Отпевание — в храме Рождества Христова на Песках. Об этом «Фонтанке» сообщили на киностудии «Ленфильм».

    В Институте кино и телевидения, где Тютрюмов преподавал в течение 10 лет, до начала 2022 года, рассказали, что актер был позитивным человеком, который менял мир вокруг себя.

    «Мои коллеги связывались с его дочерью, в 08:45 они написали мне, что он умер сегодня утром. По моей информации, он скончался скоропостижно, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, — рассказал «Фонтанке» декан факультета экранных искусств Павел Данилов. — Это был замечательный жизнерадостный человек, который входил всегда в аудиторию с улыбкой и менял мир вокруг себя, настраивая всех на позитивную волну».

    Заслуженный артист России Александр Тютрюмов был родом из Подпорожья, получил высшее экономическое и политическое образование, потом учился во ВГИКе на курсе «продюсер кино и телевидения». Играл поначалу в Народном театре Подпорожья, затем пришел на «Ленфильм». Основал продюсерский центр «АТК-Студио». Снялся в таких проектах, как «Операция "С Новым годом!"», «Улицы разбитых фонарей», «Цветы календулы», «Агент национальной безопасности 1–2», «Убойная сила», «Копейка», «Особенности национальной политики», в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».

    О смерти Александра Тютрюмова стало известно 7 мая. Актеру было 64 года.

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