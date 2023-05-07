Умер актер Александр Тютрюмов — звезда сериала «Убойная сила»

В Петербурге ушел из жизни российский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер Александр Тютрюмов. Об этом 7 мая «КП» сообщила его дочь.
Александру Аркадьевичу было
Информацию о смерти актера также подтвердила киностудия «Ленфильм».
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В Петербурге ушел из жизни российский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер Александр Тютрюмов. Об этом 7 мая «КП» сообщила его дочь.
Александру Аркадьевичу было
Информацию о смерти актера также подтвердила киностудия «Ленфильм».
Заслуженный артист России, Александр Тютрюмов был родом из Подпорожья, получил высшее экономическое и политическое образование, потом учился во ВГИКе на курсе «продюсер кино и телевидения». Играл поначалу в Народном театре Подпорожья, затем пришел на «Ленфильм». Основал продюсерский центр АТК-Студио. Снялся в таких проектах, как «Операция «С Новым годом!», «Улицы разбитых фонарей», «Цветы календулы», «Агент национальной безопасности 1—2», «Убойная сила», «Копейка», «Особенности национальной политики», в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».
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