В Петербурге пенсионер остался без квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам

68-летний пенсионер остался без квартиры в Адмиралтейском районе города после телефонных звонков от неизвестных. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 мая.



В период с 7 апреля по 3 мая текущего года незнакомцы убедили его продать квартиру на Рижском проспекте и перевести вырученную сумму на названные ими счета. Туда же отправились и уже накопленные мужчиной деньги. Эти действия были нужны якобы ради сохранности средств.

Пенсионер остался без 6 882 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет причастных к преступлению, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.