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    В Петербурге пенсионер остался без квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам

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    68-летний пенсионер остался без квартиры в Адмиралтейском районе города после телефонных звонков от неизвестных. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 мая.

    В период с 7 апреля по 3 мая текущего года незнакомцы убедили его продать квартиру на Рижском проспекте и перевести вырученную сумму на названные ими счета. Туда же отправились и уже накопленные мужчиной деньги. Эти действия были нужны якобы ради сохранности средств.

    Пенсионер остался без 6 882 000 рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет причастных к преступлению, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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