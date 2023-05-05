Концерт Валерия Меладзе в Петербурге отменен. Поклонники ждали его со времен пандемии

В Петербурге отменили концерт Валерия Меладзе — эту информацию «Фонтанке» 5 мая подтвердили в пресс-службе музыкального фестиваля RoofFest, добавив, что концерт не состоится по независящим от организаторов причинам.

Выступление поп-певца неоднократно переносилось, причем то на более ранний срок, то на значительно более поздний. Сначала Меладзе должен был выступать на RoofFest’e 2 сентября 2021 года, потом дата сместилась на 31 августа. Потом концерт «переехал» на 30 июня 2022 года, а уже оттуда — на 30 июня 2023-го. Теперь он в графике фестиваля не значится вовсе.