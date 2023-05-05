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    Концерт Валерия Меладзе в Петербурге отменен. Поклонники ждали его со времен пандемии

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    В Петербурге отменили концерт Валерия Меладзе — эту информацию «Фонтанке» 5 мая подтвердили в пресс-службе музыкального фестиваля RoofFest, добавив, что концерт не состоится по независящим от организаторов причинам.

    Выступление поп-певца неоднократно переносилось, причем то на более ранний срок, то на значительно более поздний. Сначала Меладзе должен был выступать на RoofFest’e 2 сентября 2021 года, потом дата сместилась на 31 августа. Потом концерт «переехал» на 30 июня 2022 года, а уже оттуда — на 30 июня 2023-го. Теперь он в графике фестиваля не значится вовсе.

    Напомним, после того, как концерт перестают переносить, а официально отменяют, обладатели билетов имеют право при наличии документов, подтверждающих покупку, обратиться за возвратом денег.

    Валерий Меладзе столкнулся с массовой отменой своих концертов в начале января 2023 года, после вечеринки в Дубае, где, по информации главы общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, певец произносил лозунг украинских националистов. Также Бородин, обратившийся в генпрокуратуру с просьбой проверить, не финансирует ли Меладзе ВСУ, аргументировал свои действия тем, что певец неоднократно выступал с критикой спецоперации.

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