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    Глава Запорожской области объявил о частичном вывозе жителей 18 населенных пунктов

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    Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о временном переселении вглубь региона жителей 18 населенных пунктов из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 5 мая говорится в Telegram-канале руководителя региона.

    Речь идет о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

    По словам Балицкого, за последние несколько дней усилились обстрелы населенных пунктов, которые расположены в близости к линии боевого соприкосновения.

    «Мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — говорится в посте врио главы Запорожской области.

    Балицкий назвал это вынужденной мерой для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий.

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    Запорожская областьЕвгений Балицкий

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