Глава Запорожской области объявил о частичном вывозе жителей 18 населенных пунктов

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о временном переселении вглубь региона жителей 18 населенных пунктов из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 5 мая говорится в Telegram-канале руководителя региона.
Речь идет о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
По словам Балицкого, за последние несколько дней усилились обстрелы населенных пунктов, которые расположены в близости к линии боевого соприкосновения.
«Мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — говорится в посте врио главы Запорожской области.
Балицкий назвал это вынужденной мерой для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий.