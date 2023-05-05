Самокаты недоступны. У сервиса аренды Whoosh случился сбой

Пользователи в разных районах Петербурга сообщают о сбое в работе сервиса аренды электросамокатов Whoosh. Приложение стало недоступно днем 5 мая. При входе появляется сообщение о том, что на серверах произошел сбой. Карта и самокаты не отображаются.
«Небольшой технический сбой, в ближайшее время полноценная работа будет восстановлена», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Whoosh.
У других кикшеринговых сервисов ничего подобного не наблюдается.
Накануне на фоне репетиции парада 9 мая петербуржцы пожаловались на странную работу GPS-сервисов в центре города. Как и в центре Москвы, навигация показывала местоположение устройств и автомобилей или не совсем точно, или как находящееся в аэропорту Пулково.
5 мая дептранс Москвы сообщил, что сервисы каршеринга не будут работать в центре столицы до 10 мая в связи с проведением мероприятий. СМИ напоминают о репетициях парада 9 мая и его проведении.
Обновление от 14:28:
В компании сообщили, что сбой устранен. Приложение вновь доступно.