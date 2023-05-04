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    Самокаты «плавают» в реке, детей и водителей унесло в Пулково. В Петербурге заметили проблемы с GPS

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    Петербуржцы пожаловались в редакцию на странную работу GPS в центре города. «Фонтанка» проверила — как и в центре Москвы, навигация показывает местоположение или не совсем точно, или как находящееся в аэропорту.

    читатель «Фонтанки»

    «Нахожусь на Васильевском острове. Видим шпиль Адмиралтейства. Навигатор показывает, что я нахожусь в районе Пулково. Наконец-то работают технические средства», — сообщил «Фонтанке» читатель, который записал видео из автомобиля вечером 4 мая.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Сотрудница «Фонтанки», которая отслеживает местоположение своего ребенка через сервисы Apple, обнаружила, что её ребенок, который физически находится в центре города, вдруг оказался, судя по карте, в Пулково. А другой сотруднице редакции предложили забрать один из самокатов «Яндекса» прямо из реки Фонтанки. «"Яндекс" хочет, чтобы я утопилась», — пошутила она.

    Фото: «Яндекс»
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    В то же время у других пользователей навигация работала штатно и все сервисы, связанные с ней, также функционировали стабильно.

    В Москве днём, как писала «Фонтанка», сервис «Ситидрайв» предупредил пользователей о том, что проблемы с GPS коснулись зоны внутри Садового кольца. Сложностям предшествовала атака украинских беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Яндекс»

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    GPS-навигатор
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    Комментарии 23

    Гость04 Мая 2023 в 19:50
    Празднику быть!
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