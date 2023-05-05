Рубль крепчает. Доллар уже дешевле 77 рублей, евро — ниже 85

Курс доллара к рублю опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта, следует из данных торгов на Московской бирже 5 мая. Евро впервые за месяц опустился ниже 85 рублей.



В ходе торгов доллар в моменте опускался до 76,3 рубля. К полудню он подрос до 76,4 рубля, при этом потеряв с начала торгов 1,6 рубля или 2 % стоимости.



Евро сегодня максимально снижался до 84,2 рубля, но его курс также быстро скорректировался. Сейчас он торгуется по 84,4 рубля. С начала торгов он подешевел уже на 1,7 рубля или на 2 %.



Рубль активно укрепляется по отношению к основным мировым валютам с прошлой недели.

