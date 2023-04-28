Доллар упал ниже 80 рублей после решения ЦБ по ставке

Рубль резко укрепился на бирже после публикации решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Биржевой курс доллара упал ниже 80 рублей, евро — ниже 88 рублей.



По данным на 14:10, доллар торговался по 79,5 рубля. С начала торгов он потерял 2,2%. Евро подешевел на 2,7%, до 87,3 рубля. Ощутимое падение также демонстрирует юань. С начала торгов курс китайской валюты к рублю снизился почти на 2%, до 11,5 рубля.



Справедливости ради, рубль укрепляется по отношению к ключевым иностранным валютам весь день, но после решения по ставке укрепление стало более резким и быстрым.

