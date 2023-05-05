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    Пять детей из школы под Петербургом попали в реанимацию

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    Пятеро школьников получили отравление во время линейки в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 5 мая сообщает 47news.

    Инцидент произошёл вчера в посёлке Войсковицы. По предварительным данным, они отравились перцовым газом. По одной версии, девочка взяла у матери перцовый баллончик без спроса, по другой — родители дали ей его для самообороны, если придется поздно возвращаться домой. На линейке девочка, видимо, нечаянно надавила на сумку, и баллончик сработал.

    Пятеро старшеклассников с легким поражением слизистой были доставлены в больницу Гатчины и помещены в реанимацию. Через несколько часов их перевели на отделение, а затем выписали.

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