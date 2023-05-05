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    Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь! Хорошо ли вы помните фильм «Мимино»?

    Надеемся, что вы и правильные ответы будете как две пары в сапоге

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    Валико хочет услышать Ларису Ивановну, а вы — фразу: «10 из 10!»
    Валико хочет услышать Ларису Ивановну, а вы — фразу: «10 из 10!»Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    «Мимино» — это такой фильм, в котором комедийной составляющей намного меньше, чем драматической. Но при этом крылатые цитаты из «Мимино» мы помним наизусть. А сам фильм вы хорошо помните? Сейчас и выясним. Задачка проста — у нас есть десять не самых простых вопросов, а вам нужно на них ответить.

    Вопрос с подвохом. Что означает слово «мимино» с грузинского?

    Вопрос без подвоха. Как звали пса Мимино?

    «Это же не самолет, это...»
    Как Валико назвал свой вертолет, когда отказался перевозить корову?

    В какой гостинице Валико познакомился с Рубиком?

    А помните, откуда был родом Рубик?

    Какой из этих фраз Рубика не было в первоначальном сценарии? Что придумал сам Фрунзик Мкртчян?

    Какая специальность была у профессора Хачикяна, с которым перепутали Рубика?

    Где служил фронтовик Иван Сергеевич?

    Кому Валико купил надувного зеленого крокодила?

    Кого сыграл в фильме режиссер Георгий Данелия?

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    Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь! Хорошо ли вы помните фильм «Мимино»?

    Мы вам один умный вещь скажем, только вы не обижайтесь... Пересмотрите «Мимино»!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь! Хорошо ли вы помните фильм «Мимино»?

    Вы и фильм «Мимино» — явно не две пары в сапоге, но кое-что друг о друге всё-таки знаете

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь! Хорошо ли вы помните фильм «Мимино»?

    Вам запомнились не все факты из фильма, но это не помешало вам легко разобраться с некоторыми вопросами

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь! Хорошо ли вы помните фильм «Мимино»?

    Не переживайте, до идеального результата не хватило совсем немного!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь! Хорошо ли вы помните фильм «Мимино»?

    Похоже, вы знаете «Мимино» наизусть!

    Поделитесь результатом

    Валико хочет услышать Ларису Ивановну, а вы — фразу: «10 из 10!»
    Валико хочет услышать Ларису Ивановну, а вы — фразу: «10 из 10!»Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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