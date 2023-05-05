«Мимино» — это такой фильм, в котором комедийной составляющей намного меньше, чем драматической. Но при этом крылатые цитаты из «Мимино» мы помним наизусть. А сам фильм вы хорошо помните? Сейчас и выясним. Задачка проста — у нас есть десять не самых простых вопросов, а вам нужно на них ответить.
Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь! Хорошо ли вы помните фильм «Мимино»?
Надеемся, что вы и правильные ответы будете как две пары в сапоге
5 мая 2023, 20:15
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«Это же не самолет, это...»
Мы вам один умный вещь скажем, только вы не обижайтесь... Пересмотрите «Мимино»!
Вы и фильм «Мимино» — явно не две пары в сапоге, но кое-что друг о друге всё-таки знаете
Вам запомнились не все факты из фильма, но это не помешало вам легко разобраться с некоторыми вопросами
Не переживайте, до идеального результата не хватило совсем немного!
Похоже, вы знаете «Мимино» наизусть!