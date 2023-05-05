Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь! Хорошо ли вы помните фильм «Мимино»?

«Мимино» — это такой фильм, в котором комедийной составляющей намного меньше, чем драматической. Но при этом крылатые цитаты из «Мимино» мы помним наизусть. А сам фильм вы хорошо помните? Сейчас и выясним. Задачка проста — у нас есть десять не самых простых вопросов, а вам нужно на них ответить.