Поклонный крест, выломанный в центре Петербурга, лег в уголовное дело

После порчи памятного креста у БКЗ «Октябрьский» один из трех товарищей задержится в полиции по уголовному делу. Ему предстоит отвечать за хулиганство.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 мая возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении
Двое его друзей — за то, что не успели остановить нетрезвого товарища. Выходка попала на видео.
МВД России
Молодой человек процессуально задержан на двое суток.
На опустевшем постаменте тем временем появилась табличка о реставрации. Греческая община планирует установить новый поклонный крест и готова собирать на это деньги.