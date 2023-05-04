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    Поклонный крест, выломанный в центре Петербурга, лег в уголовное дело

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    После порчи памятного креста у БКЗ «Октябрьский» один из трех товарищей задержится в полиции по уголовному делу. Ему предстоит отвечать за хулиганство.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 мая возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении 24-летнего работника ресторана. Ранее он успел извиниться за выломанный крест, установленный на Греческой площади в честь Георгия Победоносца.

    Двое его друзей — за то, что не успели остановить нетрезвого товарища. Выходка попала на видео.

    МВД России

    Молодой человек процессуально задержан на двое суток.

    На опустевшем постаменте тем временем появилась табличка о реставрации. Греческая община планирует установить новый поклонный крест и готова собирать на это деньги.

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    Поклонный крестБКЗ Октябрьский
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