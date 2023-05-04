Поклонный крест, выломанный в центре Петербурга, лег в уголовное дело

После порчи памятного креста у БКЗ «Октябрьский» один из трех товарищей задержится в полиции по уголовному делу. Ему предстоит отвечать за хулиганство.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 мая возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении 24-летнего работника ресторана. Ранее он успел извиниться за выломанный крест, установленный на Греческой площади в честь Георгия Победоносца.



Двое его друзей — за то, что не успели остановить нетрезвого товарища. Выходка попала на видео.