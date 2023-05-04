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    Греки всей общиной скинутся на новый Поклонный крест у БКЗ «Октябрьский»

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    Выломанный с корнем крест у БКЗ «Октябрьский» найти пока не удалось — на нём остались иконы, но греческая община планирует установить новый и готова собирать на это деньги, сообщил «Фонтанке» представитель греческой общины города Александр Чангли.

    Как рассказал «Фонтанке» 4 мая архитектор Дмитрий Лагутин, он побывал у опустевшего постамента и разместил табличку, что крест находится на реставрации. Также Александр Чангли добавил, что он будет восстановлен как можно быстрее.

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    «Уже не одно поколение ленинградских и петербургских греков живет с надеждой, что и Греческая церковь на Греческой площади будет восстановлена. И вот 10 лет назад мы установили там крест, который этой ночью вандалами и был уничтожен, — рассказал Чангли. — В ближайшее время мы объявим сбор средств среди диаспоры, греков и людей, которым это не безразлично».

    Чангли уже обсудил перспективу возвращения креста в администрации Центрального района и отметил понимание и отсутствие бюрократических процедур, мешающих скорейшему возвращению. «Я надеюсь, что в ближайшее время, в реальные сроки, мы его установим», — отметил представитель общины.

    Как писала «Фонтанка», полиция уже нашла вандалов. Задержанные за порчу Поклонного креста каются на видео.

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    Поклонный крестБКЗ Октябрьский
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