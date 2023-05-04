Греки всей общиной скинутся на новый Поклонный крест у БКЗ «Октябрьский»

Выломанный с корнем крест у БКЗ «Октябрьский» найти пока не удалось — на нём остались иконы, но греческая община планирует установить новый и готова собирать на это деньги, сообщил «Фонтанке» представитель греческой общины города Александр Чангли.



Как рассказал «Фонтанке» 4 мая архитектор Дмитрий Лагутин, он побывал у опустевшего постамента и разместил табличку, что крест находится на реставрации. Также Александр Чангли добавил, что он будет восстановлен как можно быстрее.