Греки всей общиной скинутся на новый Поклонный крест у БКЗ «Октябрьский»

Выломанный с корнем крест у БКЗ «Октябрьский» найти пока не удалось — на нём остались иконы, но греческая община планирует установить новый и готова собирать на это деньги, сообщил «Фонтанке» представитель греческой общины города Александр Чангли.
Как рассказал «Фонтанке» 4 мая архитектор Дмитрий Лагутин, он побывал у опустевшего постамента и разместил табличку, что крест находится на реставрации. Также Александр Чангли добавил, что он будет восстановлен как можно быстрее.
«Уже не одно поколение ленинградских и петербургских греков живет с надеждой, что и Греческая церковь на Греческой площади будет восстановлена. И вот 10 лет назад мы установили там крест, который этой ночью вандалами и был уничтожен, — рассказал Чангли. — В ближайшее время мы объявим сбор средств среди диаспоры, греков и людей, которым это не безразлично».
Чангли уже обсудил перспективу возвращения креста в администрации Центрального района и отметил понимание и отсутствие бюрократических процедур, мешающих скорейшему возвращению. «Я надеюсь, что в ближайшее время, в реальные сроки, мы его установим», — отметил представитель общины.
Как писала «Фонтанка», полиция уже нашла вандалов. Задержанные за порчу Поклонного креста каются на видео.