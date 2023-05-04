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    Убийство Василисы

    Суд арестовал петербургского подростка, подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы

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    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Красногвардейский суд Петербурга арестовал на два месяца 16-летнего Илью, подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы. Решение вынесено 4 мая.

    Арест назначен до 2 июля. Процесс проходил в закрытом режиме. Фигурант и его защитник против меры не возражали. Обвинение ему не предъявлялось.

    На заседание пришла мама подростка. Она закрыла лицо чёрной маской и кепкой. С журналистами говорить отказалась. Илью доставили на заседание с бритой головой, вел себя спокойно.

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    По версии следствия, 16-летний Илья забил 13-летнюю девочку Василису молотком. Труп он закопал в заранее подготовленную яме у посёлка Парголово. Помогала работать лопатой подростку, предположительно, его 15-летняя подруга Анфиса. Подростки с телефона жертвы написали ее матери, затем разбили гаджет и выкинули его. Позже Илья написал в своём телеграм-канале «Я доказал своё величие». Анфиса на допросе рассказала о своих сожалениях и страхе перед другом. Ее мама говорит, что дочь росла прилежной и хорошо училась.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость04 Мая 2023 в 16:42
    Обрили!!! Быстро
    +1−0
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