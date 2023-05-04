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    Военная техника и пустой Невский. В центре Петербурга началась репетиция парада Победы

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    По центру Петербурга прошла военная техника. «Фонтанка» показывает, как выглядит перекрытый Невский проспект и проезд по нему парадной колонны с высоты.

    Можно заметить, что в колоннах по Невскому едут БТР и ракетные комплексы.

    На Дворцовой площади сегодня проходит вторая репетиция парада к 9 мая с участием военной техники. В связи с этим до половины седьмого вечера перекрыты часть Невского проспекта, Адмиралтейская набережная и часть Адмиралтейского проспекта, Дворцовая набережная и Дворцовый проезд, набережные Мойки и Зимней канавки и Миллионная улица.

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    По данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы в центре в настоящее время наблюдаются на Садовой улице, Гороховой и Малой Морской улицах, а также в районе Исаакиевской площади. В целом по городу загруженность дорог составляет 5 баллов — на 1 балл больше обычного.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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