Песков рассказал, будет ли обращение Путина после атаки беспилотников на Кремль

Никакого специального обращения президента РФ Владимира Путина после атаки беспилотников на Кремль не планируется. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, экстренного заседания Совбеза тоже не будет. «По плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу. Оно планировалось, оно состоится. Разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема [атаки беспилотников] будет затрагиваться», — заявил Песков (цитата по ТАСС).
Песков уточнил, что Путин будет выступать на параде Победы 9 мая, «как это обычно бывает», мероприятие пройдет в обычном режиме. Также пресс-секретарь президента отметил, что в связи с атакой цели и задачи специальной военной операции не меняются.