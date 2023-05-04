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    Песков рассказал, будет ли обращение Путина после атаки беспилотников на Кремль

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    Никакого специального обращения президента РФ Владимира Путина после атаки беспилотников на Кремль не планируется. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, экстренного заседания Совбеза тоже не будет. «По плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу. Оно планировалось, оно состоится. Разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема [атаки беспилотников] будет затрагиваться», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

    Песков уточнил, что Путин будет выступать на параде Победы 9 мая, «как это обычно бывает», мероприятие пройдет в обычном режиме. Также пресс-секретарь президента отметил, что в связи с атакой цели и задачи специальной военной операции не меняются.

    В Кремле 3 мая сообщили о том, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России. Глава государства не пострадал, и график его работы не изменился. Случившееся назвали попыткой покушения на лидера страны. Известно, что беспилотников было два, их вывели из строя. Было возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к произошедшему.

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    Гость04 Мая 2023 в 13:43
    Россия 1:0
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