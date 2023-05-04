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    «АвтоВАЗ»: LADA Granta в апреле установила исторический рекорд по продажам

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    Фото: «АвтоВАЗ»
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    «АвтоВАЗ» нарастил продажи своих автомобилей в России, по сравнению с прошлым годом — в разы. При этом бестселлер марки «Лада Гранта» установил абсолютный рекорд с момента запуска модели в 2011 году, рассказала 4 мая пресс-служба компании.

    За апрель 2023 года официальные дилеры «АвтоВАЗа» продали в России 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей «Лада». Это на 18,4 % больше, чем в марте, а по сравнению с апрелем 2022 года рост составил 225 %. Такой скачок объясняется низкой базой из-за кризиса на рынке в прошлом году. Из-за проблем с комплектующими в 2022 году «АвтоВАЗ» уходил в корпоративный отпуск в апреле вместо июля, а потом производство долго простаивало.

    Самой продаваемой моделью в апреле 2023 года стала LADA Granta, разошедшаяся тиражом в 19 899 машин. Это на 22,4 % больше мартовских продаж, а годовой рост и вовсе составил 665,9 %. В итоге модель поставила свой исторический рекорд по продажам в России.

    Также за минувший месяц дилеры реализовали 3391 NIVA Legend, что на 25,5 % больше мартовских показателей и на 358,9 % больше прошлогодних апрельских. А внедорожник NIVA Travel разошелся в количестве 3891 машины — на 4,6 % больше, чем в марте, и на 223,7 % больше, чем в апреле 2022 года.

    За 2022 год «АвтоВАЗ» продал 188,6 тысячи автомобилей. По сравнению с 2021 годом, когда было реализовано 350,7 тысячи машин, падение продаж составило 46 %. Доля компании на российском авторынке, по ее оценкам, по итогам минувшего года составила 27,9 %.

    Фото: «АвтоВАЗ»

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    АВТОВАЗПродажи автомобилей
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