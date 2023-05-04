«АвтоВАЗ»: LADA Granta в апреле установила исторический рекорд по продажам

«АвтоВАЗ» нарастил продажи своих автомобилей в России, по сравнению с прошлым годом — в разы. При этом бестселлер марки «Лада Гранта» установил абсолютный рекорд с момента запуска модели в 2011 году, рассказала 4 мая пресс-служба компании.
За апрель 2023 года официальные дилеры «АвтоВАЗа» продали в России
Самой продаваемой моделью в апреле 2023 года стала LADA Granta, разошедшаяся тиражом в
Также за минувший месяц дилеры реализовали 3391 NIVA Legend, что на
За 2022 год «АвтоВАЗ» продал 188,6 тысячи автомобилей. По сравнению с 2021 годом, когда было реализовано