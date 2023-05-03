Водителя каршеринга отправили в колонию за полет в кювет на набережной Макарова, ставший роковым для пассажира

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил серьезную аварию на каршеринговом автомобиле минувшим летом. В ней сильно пострадали трое пассажиров, один из которых позже умер в больнице.
ДТП случилось около 23:30 26 августа 2022 года в районе дома 1 по Уральской улице. Подсудимый ехал на каршеринговом KIA Rio по средней полосе набережной Макарова от Адмиральского проезда в сторону улицы Одоевского. Возле дома 1 по Уральской улице дорога поворачивает направо, разметка там предупреждает о сужении проезжей части, знаки — об опасном повороте и конце полосы, а скорость ограничена 20 км/ч. Подсудимый же ехал со скоростью порядка 61–161 км/ч, значительно превышавшей и ограничение, и критическую скорость движения на закруглении, сообщает 3 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В итоге водитель не справился с управлением, наехал на поребрик разделительной полосы, перескочил через него, затем пересек «встречку» и тротуар, врезался в ограждение, после чего автомобиль наехал на металлические сваи и нырнул в канаву. В момент ДТП в машине помимо водителя находились трое пассажиров, все они получили тяжелые травмы. Пассажир, ехавший на переднем сиденье, от сочетанной тупой травмы тела скончался в больнице.
Подсудимый вину в ДТП признал. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года, а также взыскал 680 тысяч рублей в пользу близких погибшего.