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    Очевидец: В ДТП с каршерингом на Уральской пострадали четверо, один теперь без глаза

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    Серьезная авария произошла в ночь на субботу, 27 августа. Водитель каршеринга не смог справиться с управлением, сообщают в социальных сетях.

    По предварительной информации, легковушка следовала по набережной Макароваот ЗСД. Как сообщается в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», в районе дома 1 по Уральской улице водитель не смог справиться с управлением. Машина оказалась в кювете.

    Автор: <a href="https://vk.com/dorinspb" target="_blank" class="io-leave-page _">«Дорожный инспектор»</a> / «ВКонтакте»

    В момент ДТП в салоне находились пять человек. Травмы не получил водитель, остальные, как отмечается, пострадали. Один из пострадавших, по данным паблика, в крайне тяжелом состоянии, другой – лишился глаза в этой аварии.

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