Очевидец: В ДТП с каршерингом на Уральской пострадали четверо, один теперь без глаза

Серьезная авария произошла в ночь на субботу, 27 августа. Водитель каршеринга не смог справиться с управлением, сообщают в социальных сетях.
По предварительной информации, легковушка следовала по набережной Макароваот ЗСД. Как сообщается в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», в районе дома 1 по Уральской улице водитель не смог справиться с управлением. Машина оказалась в кювете.
Автор: <a href="https://vk.com/dorinspb" target="_blank" class="io-leave-page _">«Дорожный инспектор»</a> / «ВКонтакте»
В момент ДТП в салоне находились пять человек. Травмы не получил водитель, остальные, как отмечается, пострадали. Один из пострадавших, по данным паблика, в крайне тяжелом состоянии, другой – лишился глаза в этой аварии.