За день в Петербурге сбили двоих на самокатах и один раз уже самокатчик отправил в реанимацию пешехода

Четыре ДТП с участием самокатчиков произошли в разных районах Петербурга за 2 мая. Дважды они попадали под машины, один раз сбили пешехода, и еще один столкнулся с велосипедом.



В 13:20 у дома 4, корпус 1, по проспекту Маршала Блюхера автомобиль сбил 29-летнего мужчину на самокате, стало известно «Фонтанке» 3 мая. Пострадавший отделался легкими травмами: ушибом губы, ссадиной на подбородке и сломанной зубной коронкой. После оказания помощи в больнице его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.