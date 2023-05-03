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    За день в Петербурге сбили двоих на самокатах и один раз уже самокатчик отправил в реанимацию пешехода

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    Четыре ДТП с участием самокатчиков произошли в разных районах Петербурга за 2 мая. Дважды они попадали под машины, один раз сбили пешехода, и еще один столкнулся с велосипедом.

    В 13:20 у дома 4, корпус 1, по проспекту Маршала Блюхера автомобиль сбил 29-летнего мужчину на самокате, стало известно «Фонтанке» 3 мая. Пострадавший отделался легкими травмами: ушибом губы, ссадиной на подбородке и сломанной зубной коронкой. После оказания помощи в больнице его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

    В это же время у дома 2 по Тверской улице под колеса автомобиля угодил 30-летний житель Петербурга. Он тоже передвигался на самокате. У этого ДТП последствия оказались уже серьезнее: сбитый получил травмы шеи и головы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    Еще два происшествия случились вечером. В 18:15 у дома 21 по Комендантскому проспекту водитель электросамоката сбил 70-летнего мужчину. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и другие травмы. В состоянии средней тяжести его увезли в реанимацию.

    А в 19 часов у дома 17 по улице Ушинского столкнулись 23-летняя девушка на электросамокате и велосипедист. Самокатчица в результате ушибла локоть. После оказания помощи в больнице ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

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