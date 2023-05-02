Твит нехороший, но все же интересный. Twitter снял ограничения с поста Медведева

C твита зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о Польше сняли ограничения в его англоязычном аккаунте в Twitter из-за общественного интереса. Об этом стало известно 29 апреля из сообщения соцсети.



«Твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», — говорится в комментарии.



Дмитрий Медведев после новостей о том, что в школу при российском посольстве в Варшаве ворвалась польская полиция, написал резкий твит о Польше. Речь в посте шла о том, что России нет никакого смысла сохранять дипотношения с Польшей, потому что там во власти «сплошные русофобы» и «польские наемники на Украине». С последними бывший премьер-министр и экс-президент предложил поступать радикально.

