Reuters: Переговоры «всех сторон» по зерновой сделке пройдут 3 мая

Переговоры «всех сторон» по зерновой сделке пройдут в среду, 3 мая, — сообщает Reuters со ссылкой на источник в Киеве.
Кто конкретно будет участвовать в переговорах, агентство не уточняет. Но приводит цитату из того же анонимного источника: «...надеемся, будут результаты».
Черноморскую зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Соглашения с Турцией и ООН Россия и Украина подписали тогда по отдельности. Цель — беспрепятственный вывоз зерна с Украины морским путём в ответ на снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
17 ноября 2022 года договор был автоматически пролонгирован на 120 дней на прежних условиях. А 18 марта 2023 года — только на 60 дней.
Запад и Украина настойчиво призывали продлить сделку. Россия же заявляла, что часть соглашения о вывозе российского продовольствия и удобрений не выполняется.
А в Минобороны РФ считают, что Киев нарушил гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях.