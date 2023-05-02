Reuters: Переговоры «всех сторон» по зерновой сделке пройдут 3 мая

Переговоры «всех сторон» по зерновой сделке пройдут в среду, 3 мая, — сообщает Reuters со ссылкой на источник в Киеве.



Кто конкретно будет участвовать в переговорах, агентство не уточняет. Но приводит цитату из того же анонимного источника: «...надеемся, будут результаты».

Черноморскую зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Соглашения с Турцией и ООН Россия и Украина подписали тогда по отдельности. Цель — беспрепятственный вывоз зерна с Украины морским путём в ответ на снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.