Не all inclusive. Лиз Трасс просят вернуть в казну 12 тысяч фунтов за тапочки и халаты, пропавшие из правительственной резиденции

Правительство Великобритании выставило экс-премьеру и бывшей главе МИДа страны Лиз Трасс счет на 12 тысяч фунтов стерлингов (15 тысяч долларов) за тапочки, банные халаты и продукты питания, пропавшие из резиденции Чивнинг-хаус. Об этом сообщают 1 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Daily Mail и The Times.



По данным британских СМИ, на пропажу пожаловался персонал правительственного особняка. Встречи Лиз Трасс с ближайшим кругом часто превращались в вечеринки, отмечают источники Daily Mail и The Times. Между тем, согласно кодексу МИДа Великобритании, глава этого ведомства должен проводить мероприятия в Чивнинг-хаусе за свой счет или за счет партийных средств.

