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    Не all inclusive. Лиз Трасс просят вернуть в казну 12 тысяч фунтов за тапочки и халаты, пропавшие из правительственной резиденции

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    Правительство Великобритании выставило экс-премьеру и бывшей главе МИДа страны Лиз Трасс счет на 12 тысяч фунтов стерлингов (15 тысяч долларов) за тапочки, банные халаты и продукты питания, пропавшие из резиденции Чивнинг-хаус. Об этом сообщают 1 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Daily Mail и The Times.

    По данным британских СМИ, на пропажу пожаловался персонал правительственного особняка. Встречи Лиз Трасс с ближайшим кругом часто превращались в вечеринки, отмечают источники Daily Mail и The Times. Между тем, согласно кодексу МИДа Великобритании, глава этого ведомства должен проводить мероприятия в Чивнинг-хаусе за свой счет или за счет партийных средств.

    Как сообщают издания, сама Лиз Трасс настаивает, что использовала резиденцию для встреч с членами правительства, и пытается оспорить часть счета. Однако она согласилась возместить расходы за ее проживание с семьей, а также приобрести новые халаты для резиденции за 120 фунтов стерлингов. При это экс-премьер недоумевает, почему получила счета за мероприятия, проведенные в августе и сентябре 2022 года, только сейчас.

    Лиз Трасс стала главой МИД Великобритании осенью 2021 года, в сентябре 2022 года была назначена премьером страны, но менее, чем через два месяца ушла в отставку, поставив антирекорд по сроку пребывания на этом посту. Сейчас Лиз Трасс является членом Палаты общин Великобритании.

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    Великобритания
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    Комментарии 3

    Гость01 Мая 2023 в 12:05
    Воровка.
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