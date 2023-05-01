Ипотека дороже, пенсия почтой, дети без вейпов: какие изменения ждут нас в мае 2023 года

Раньше доставлять пенсию могли сотрудники частных компаний, теперь это может делать только «Почта России» Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





В мае произошли два важных изменения с пенсиями: изменились правила их доставки наличными, а летчикам и шахтерам прописали пенсионную прибавку. Но это далеко не все изменения, с которыми нам придется уживаться с 1 мая . Например, ипотека подорожает, а для газовых счетчиков начнет действовать новый стандарт. Изменятся и сроки признания военнослужащих пропавшими без вести и погибшими. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем обзоре.



Правила доставки пенсий изменились С 1 мая доставлять пенсии наличными смогут только сотрудники «Почты России». Раньше это могли делать другие частные компании, но теперь их лишили этого права. Если человека не будет дома, он может получить деньги на дому в другой день или самостоятельно прийти в почтовое отделение. Если же получать пенсию таким образом неудобно, то можно изменить способ доставки — на карту «Мир» или на счет без карты. Заявление оформляется на портале госуслуг. Для тех, кто уже получает пенсию на карту, ничего не меняется. Мы подробно разбирали, как будут работать новые правила доставки пенсии.

Ипотека подорожает C 1 мая Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Кроме этого, устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью. Мера вводится с целью ограничения рисков заемщиков и банков, таким образом, неплатежеспособным заемщикам ипотеку не одобрят или одобрят, но под более высокий процент. Также с 30 мая Банк России обяжет кредитные организации формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам по околонулевым ставкам, выданным после 15 марта 2023 года .

С 25 апреля в России начали действовать поправки в закон об ипотечных каникулах. Мы разбирались, кто оказался в обновленном списке, как работают ипотечные каникулы и стоит ли ими пользоваться. Пенсии повысят (но не всем) С 1 мая члены летного экипажа самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности станут получать повышенные пенсии. Первые имеют право на доплату в случае наличия необходимой выслуги лет ( 25 лет для мужчин, более 20 лет для женщин). Срок сокращается при условии, если сотрудник ушел с должности по состоянию здоровья. Всего размер надбавки к выплате корректируют четыре раза в год — в феврале, мае, августе и ноябре.

Вейпы запретят для продажи детям Вступает в силу закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. За продажу электронных устройств для доставки никотина и безникотиновых жидкостей детям предполагается наказывать так же, как за продажу несовершеннолетним классических сигарет. В ряде законов, регулирующих продажу и рекламу вейпов, появится приписка о том, что к отпуску несовершеннолетним будут запрещены не только никотиновые жидкости, но и безникотиновые аналоги, а также все электронные устройства для доставки никотина. Наказания останутся теми же, что и за нарушение законов о курении классических сигарет. Технически отдельного закона о запрете вейпов для несовершеннолетних не предусматривается, а добавляются поправки к ранее существующим. Например, за продажу вейпов несовершеннолетним гражданам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, должностным лицам — от 40 до 70 тысяч рублей, юридическим лицам — от 150 до 300 тысяч рублей.



Ужесточится наказание за госизмену Вступает в силу закон об ужесточении наказания за госизмену — вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее за госизмену предусматривалось лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Наказание за теракты увеличивают до 20 лет лишения свободы (было 15 лет ), а минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение теракта вырастет до 7 лет (было 5 лет ). Минимальное наказание за пособничество терроризму увеличивается с 10 до 12 лет, а участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (было от 5 до 10 лет ).

Наказание за диверсии увеличивается до 20 лет лишения свободы (было 15 лет ), а по статье «Акт международного терроризма» минимальный порог вырос до 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения (было от 10 лет).

Кроме того, закон вводит в Уголовный кодекс ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов. Это будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет .

Также закон значительно ужесточает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Согласно поправкам, наказание последует не только за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, но и за угрозу совершения такого преступления. Это будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет (было от 2 до 6 лет ).



Для газовых счетчиков пропишут новые стандарты С начала мая будет действовать новый национальный стандарт для счетчиков газа, который устанавливает методику периодической поверки приборов учета. Жильцам нужно будет узнать, какой тип техники установлен в доме и когда наступает срок поверки, а при необходимости — поверить его по новым стандартам.

При этом ГОСТ распространяется не на все типы счетчиков. В частности, он не затронет оснащенные программным обеспечением измерительные приборы. Его основная цель — упростить процедуру выявления махинации со счетчиками, то есть регламентировать правоотношения между проверяющими и потребителями. Важным новшеством является проверка на магнитное вмешательство, которое корректирует показания счетчика в пользу собственника. С новым стандартом доказать вину конкретного жильца станет проще.

В начале апреля Минстрой предложил начать установку умных счетчиков в домах, квартирах, на промышленных предприятиях и объектах торговли, а расходы включить в тарифы на ЖКУ. В отдельном материале мы разбирались, насколько осуществима такая идея, зачем нужны умные счетчики и как повысятся тарифы после таких новшеств.

Сведения об умерших клиентах передадут в банки В этом месяце ФНС начнет передавать в банки сведения о смерти владельцев счетов. Заниматься этим будет именно налоговая, потому что в ее ведении находится реестр ЗАГС с данными о регистрации смерти.



Раньше банк мог узнать о смерти владельца счета только от родственников, теперь это будет происходить автоматически. Обмен данными поможет защитить счета умерших от мошенников или незаконных операций. После смерти человека нельзя будет снять деньги, имея доступ к его карте, — для этого нужно будет вступить в наследство. Завещательных распоряжений ограничения не коснутся.

ДНК преступников будут хранить в базе данных С 4 мая в силу вступает президентский указ, согласно которому расширяется круг лиц, подлежащих обязательному сбору геномной информации. Теперь к ним относятся подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также те, кто находится под административным арестом. Ранее эта процедура была обязательной только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие (или особо тяжкие) преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъяли во время следствия. В случае появления права на реабилитацию у осужденного или подозреваемого он может потребовать уничтожения данных.

Само понятие обязательной геномной регистрации появилось в России еще в 2008 году — оно было предусмотрено статьей 7 закона № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Военнослужащих, пропавших без вести, быстрее станут признавать погибшими 15 мая вступят в силу законы об упрощении процедур признания граждан погибшими и пропавшими без вести во время спецоперации. Признать гражданина без вести пропавшим будет возможно, если в течение шести месяцев командир воинской части или другое уполномоченное должностное лицо не представит сведения о нахождении человека членам его семьи. Если человек пропал без вести в условиях, угрожавших жизни, и в течение шести месяцев с момента возникновения таких обстоятельств нет сведений о месте его пребывания, он может быть по заявлению заинтересованных лиц объявлен умершим. Также, если человека признали пропавшим и с момента вступления этого решения в законную силу прошло три месяца, по заявлению он может быть признан умершим.

Бонус: как отдыхаем в мае Майские праздники разбивает четырехдневная рабочая неделя, отдыхать будем в два захода.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Помимо праздничного выходного в понедельник, 1 мая, нас ждет отдых с 6 по 9 мая (с субботы по вторник включительно). После майских праздников следующие затяжные выходные ждут нас в июне — всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Но затем наступает длительное затишье, которое продлится до ноября.