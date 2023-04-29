Начало туристского сезона. На Дворцовой площади обновили информационный павильон для туристов

Днем 29 апреля на Дворцовой площади открыли туристско-информационный павильон с новым дизайном фасадов, один из которых приспособлен под фотозону «Привет из Санкт-Петербурга!».
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
В инфопункте туристы и жители города могут бесплатно получить карту города и полиграфическую продукцию, приобрести сувениры, билеты на экскурсии, водную прогулку, в музеи и театры, а также проконсультироваться со специалистами об актуальных мероприятиях в Петербурге.
Всего в городе девять информационных павильонов и офисов, два из которых — в Пулково. Инфопункты работают ежедневно с 10 до 19 часов, а с 1 мая режим работы павильонов на Дворцовой площади и площади Восстания продлят до 22 часов. Также в этом году будет действовать мобильная информационная служба помощи туристам. Штат службы набирают среди студентов вузов и колледжей с направлений в сфере туризма.
«Для улучшения качества обслуживания гостей и жителей города нами разрабатывается программа реновации таких павильонов. Необходимость обновления вызвана современными требованиями, увеличением турпотока, запросом на расширение выставочной площади, технических помещений, изменением требований к обеспечению безопасности наших посетителей», — рассказал председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.
По результатам XI Национальной премии петербургское бюро было признано лучшим региональным туристско-информационным центром России, подчеркнул он. Сейчас в комитете рассматривают новый формат — куполообразный павильона по примеру московского инфоцентра в «Зарядье», который может принять в пять раз больше туристов.