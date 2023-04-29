В одном из дворов Петербурга автомобиль наехал на 10-летнего мальчика на детском самокате

В Выборгском районе Петербурга «Дэу Матиз» наехал на четвероклассника на детском самокате. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 апреля.



ДТП произошло накануне вечером во дворе на улице Сикейроса, 21. За рулём автомобиля находился 20-летний приезжий. Пострадавший — 10-летний мальчик, который в этот момент был рядом с мамой. Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что в 2022–2023 годах водителя не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. На данный момент по факту инцидента ведется проверка.