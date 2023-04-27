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    В США скончался известный телеведущий Джерри Спрингер, который вел одноименное ток-шоу

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    Легендарный американский телеведущий Джерри Спрингер скончался в Чикаго в возрасте 79 лет. Об этом 27 апреля сообщает The Sun.

    Несколько месяцев назад у телеведущего диагностировали онкологическое заболевание, которое стремительно развилось.

    В 1982 году Спрингер становится политическим обозревателем канала NBC WLWT. В 1991 году запускает собственное, быстро набравшее популярность «Шоу Джерри Спрингера», которое поднимало различные скандальные социальные темы: супружеские измены, инцест, расизм и прочее. Гости в студии позволяли себе ненормативную лексику, драки в студии, обнажение. На российском телевидении аналогом считается ток-шоу «Пусть говорят».

    Джерри Спрингер также снимался в фильмах, зачастую играя самого себя. Его можно увидеть в картинах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Поцелуй понарошку», «Домино», «Акулий торнадо — 3», а также в сериалах «Женаты… с детьми», «Секретные материалы».

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