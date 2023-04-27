«Хлором аж горло щиплет». В Кировской области на заводе произошел выброс

Выброс хлора произошел на градообразующем химическом предприятии в Кирово-Чепецке. Об этом после обеда 27 апреля сообщили обеспокоенные горожане в соцсетях.
«Что за жесть в районе полимеров?! Хлором аж горло щиплет. Так и сдохнуть можно», — написал подписчик местного паблика «Подслушано». В ответ ему ответили, что в той зоне тоже заметили туман и резкий запах химии. Некоторым чепчанам позвонили знакомые с завода и рассказали о выбросе. В городе якобы предупредили о случившемся через громкоговорители, но почти никто сообщений не услышал, информация о ЧП передавалась в основном по сарафанному радио и благодаря соцсетям.
Спустя некоторое время ситуацию прокомментировал губернатор Кировской области Александр Соколов. Он сообщил, что выслушал доклад главы Кирово-Чепецка и руководителя ГУ МЧС по Кировской области по ситуации с сообщением о выбросе хлора.
«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают все профильные службы. В Кирово-Чепецке в эти минуты проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — написал Соколов на личной странице во «ВКонтакте».
Завтра на заседании областной комиссии по ЧС ситуация будет разобрана детально.