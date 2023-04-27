    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    5 м/с, зап

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.63eur90.14

    «Хлором аж горло щиплет». В Кировской области на заводе произошел выброс

    3074
    13 комментариев

    Выброс хлора произошел на градообразующем химическом предприятии в Кирово-Чепецке. Об этом после обеда 27 апреля сообщили обеспокоенные горожане в соцсетях.

    «Что за жесть в районе полимеров?! Хлором аж горло щиплет. Так и сдохнуть можно», — написал подписчик местного паблика «Подслушано». В ответ ему ответили, что в той зоне тоже заметили туман и резкий запах химии. Некоторым чепчанам позвонили знакомые с завода и рассказали о выбросе. В городе якобы предупредили о случившемся через громкоговорители, но почти никто сообщений не услышал, информация о ЧП передавалась в основном по сарафанному радио и благодаря соцсетям.

    Спустя некоторое время ситуацию прокомментировал губернатор Кировской области Александр Соколов. Он сообщил, что выслушал доклад главы Кирово-Чепецка и руководителя ГУ МЧС по Кировской области по ситуации с сообщением о выбросе хлора.

    «Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают все профильные службы. В Кирово-Чепецке в эти минуты проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — написал Соколов на личной странице во «ВКонтакте».

    Завтра на заседании областной комиссии по ЧС ситуация будет разобрана детально.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Выброс хлораКировская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close