«Хлором аж горло щиплет». В Кировской области на заводе произошел выброс

Выброс хлора произошел на градообразующем химическом предприятии в Кирово-Чепецке. Об этом после обеда 27 апреля сообщили обеспокоенные горожане в соцсетях.



«Что за жесть в районе полимеров?! Хлором аж горло щиплет. Так и сдохнуть можно», — написал подписчик местного паблика «Подслушано». В ответ ему ответили, что в той зоне тоже заметили туман и резкий запах химии. Некоторым чепчанам позвонили знакомые с завода и рассказали о выбросе. В городе якобы предупредили о случившемся через громкоговорители, но почти никто сообщений не услышал, информация о ЧП передавалась в основном по сарафанному радио и благодаря соцсетям.