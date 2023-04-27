Семак о предстоящем матче с «Крыльями Советов»: С самарцами играть очень непросто

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Крыльев Советов», который пройдет в Самаре 29 апреля.



«Подготовка к матчу идёт в стандартном режиме. По игрокам, которые под вопросом. Саша Ерохин работает индивидуально. Есть проблема у Вендела — тоже под вопросом его участие в следующем матче. Все остальные готовятся», — отметил Семак на пресс-конференции на базе «Зенита» в Удельном парке.

По словам главного тренера «Зенита», самарский клуб показывает хороший футбол, несмотря на нестабильные результаты. В плане игры он назвал «Крылья» «достаточно крепким» коллективом.