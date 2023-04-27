Семак о предстоящем матче с «Крыльями Советов»: С самарцами играть очень непросто

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Крыльев Советов», который пройдет в Самаре 29 апреля.
«Подготовка к матчу идёт в стандартном режиме. По игрокам, которые под вопросом. Саша Ерохин работает индивидуально. Есть проблема у Вендела — тоже под вопросом его участие в следующем матче. Все остальные готовятся», — отметил Семак на пресс-конференции на базе «Зенита» в Удельном парке.
По словам главного тренера «Зенита», самарский клуб показывает хороший футбол, несмотря на нестабильные результаты. В плане игры он назвал «Крылья» «достаточно крепким» коллективом.
«По многим игровым компонентам они находятся в лидирующей группе. По тем матчам, которые они провели и на Кубок России, и в чемпионате, если рассматривать качество игры, команда выглядит очень-очень неплохо, организованно. Ни одной команде играть с ними не просто», — подчеркнул Семак.
Напомним, «Зенит» после 24 туров идёт на первом месте (58 очков), а «Крылья Советов» — на 12-м (25 очков).