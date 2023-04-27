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    Гендиректор компании стала жертвой сексуального насилия со стороны соседа в Сестрорецке

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    Жительница Курортного района запросила помощи у полиции после ночного визита мужчины.

    56-летняя заявительница, занимающая пост генерального директора петербургской компании, обратилась в 112 накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля. Женщина сообщила, что в 4 утра в её квартиру ворвался неизвестный и надругался над ней.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого: он оказался 30-летним мужчиной, проживающим в соседнем доме.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

    Ранее мужчина привлекался к ответственности за грабеж.

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    Сексуальное насилиеСоседЗадержаниеСестрорецк
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