Гендиректор компании стала жертвой сексуального насилия со стороны соседа в Сестрорецке

Жительница Курортного района запросила помощи у полиции после ночного визита мужчины.
56-летняя заявительница, занимающая пост генерального директора петербургской компании, обратилась в 112 накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля. Женщина сообщила, что в 4 утра в её квартиру ворвался неизвестный и надругался над ней.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого: он оказался 30-летним мужчиной, проживающим в соседнем доме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее мужчина привлекался к ответственности за грабеж.