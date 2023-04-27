После звука взрыва в Павловске от здания заброшенной ТЭЦ осталась воронка. Но следов СВУ на месте не нашли

Специалисты до сих пор не могут дать ответ, что же произошло в ночь с 26 на 27 апреля в Павловске, когда весь город слышал звук взрыва. Ясно одно — здания бывшей котельной больше нет.



Эпицентр взрыва находился в 300 метрах от конноспортивного клуба «Ковбой» в Павловске. Там стояло заброшенное здание ТЭЦ. На его месте, как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, сейчас воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину.



По предварительной информации, взрыв произошел под трубой, но на диверсию, как говорят эксперты, это не похоже. Якобы есть воронка от взрыва, но нет следов устройства. Поэтому пока определили как неустановленный предмет без осколков. Нашли вроде бы следы от закопанной бочки. Её остатки увезли специалисты для исследования.

