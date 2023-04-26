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    Шанс улететь на майские еще есть. Рассказываем, куда продают горящие туры

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    Если вы только сейчас решили, что не хотите оставаться дома на майские праздники, улететь возможно. Даже туда, где тепло. О том, куда продают горящие туры по цене авиабилета, — карточки «Фонтанки».

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    Горящие турыМайские праздникиFontanka.digital
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