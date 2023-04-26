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    Непомнящий проиграл в 12-м матче Диню Лижэню и позволил ему сравнять счет в борьбе за шахматную корону

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    Поражением для российского гроссмейстера Яна Непомнящего завершилась 12-я партия матча за титул чемпиона мира против китайца Дина Лижэня. Встреча проходила 26 апреля в Астане.

    Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 38-м ходу. Таким образом, счет в противостоянии стал 6:6. 13-я партия пройдет в четверг, 27 апреля. Непомнящий сыграет белыми.

    Победит и получит шахматную корону тот игрок, который первый наберет минимум 7,5 очка. Соперникам по плану нужно сыграть 14 партий. Отдых предусмотрен после каждых двух — в играх устанавливается перерыв на сутки. Если после всех встреч победитель так и не будет выявлен, будет играться тай-брейк.

    Титул чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий штурмует второй раз. В 2021-м он не одолел действующего чемпиона Магнуса Карлсена (Норвегия). Их встречи закончились со счетом 3,5:7,5. Непомнящий выиграл турнир претендентов в 2022 году, но действующий чемпион отказался защищать титул. Тогда было принято решение о том, что с Непомнящим сразится тот, кто занял второе место на турнире претендентов, — Дин Лижэнь.

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    ШахматыЯн Непомнящий
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