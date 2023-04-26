Непомнящий проиграл в 12-м матче Диню Лижэню и позволил ему сравнять счет в борьбе за шахматную корону

Поражением для российского гроссмейстера Яна Непомнящего завершилась 12-я партия матча за титул чемпиона мира против китайца Дина Лижэня. Встреча проходила 26 апреля в Астане.



Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 38-м ходу. Таким образом, счет в противостоянии стал 6:6. 13-я партия пройдет в четверг, 27 апреля. Непомнящий сыграет белыми.

Победит и получит шахматную корону тот игрок, который первый наберет минимум 7,5 очка. Соперникам по плану нужно сыграть 14 партий. Отдых предусмотрен после каждых двух — в играх устанавливается перерыв на сутки. Если после всех встреч победитель так и не будет выявлен, будет играться тай-брейк.