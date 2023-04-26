Фотографу понадобилась медицинская помощь после прогулки по замусоренному Удельному парку

Петербургский фотограф, поднимавший вопрос о чистоте Удельного парка, во время очередной прогулки там получил небольшую травму.
О ЧП Антон Кубышкин рассказал 26 апреля в своих соцсетях и корреспонденту «Фонтанки». Он гулял по окраине Удельного парка со стороны «Пионерской» и снимал мусор, технический и бытовой. «Пока записывал видео, случайно наступил на поддон с торчащим гвоздем, "ой" прозвучало у меня в голове. Пришлось идти в аптеку и промывать рану хлоргексидином. Надеюсь, всё обойдется», — рассказывает фотограф.
«Фонтанка» несколько дней назад писала о плачевном состоянии парка. После этого по парку проехалась спецтехника и прошлись уборщики.