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    Фотографу понадобилась медицинская помощь после прогулки по замусоренному Удельному парку

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    23 комментария
    Фото: Антон Кубышкин
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    Петербургский фотограф, поднимавший вопрос о чистоте Удельного парка, во время очередной прогулки там получил небольшую травму.

    О ЧП Антон Кубышкин рассказал 26 апреля в своих соцсетях и корреспонденту «Фонтанки». Он гулял по окраине Удельного парка со стороны «Пионерской» и снимал мусор, технический и бытовой. «Пока записывал видео, случайно наступил на поддон с торчащим гвоздем, "ой" прозвучало у меня в голове. Пришлось идти в аптеку и промывать рану хлоргексидином. Надеюсь, всё обойдется», — рассказывает фотограф.

    «Фонтанка» несколько дней назад писала о плачевном состоянии парка. После этого по парку проехалась спецтехника и прошлись уборщики.

    Фото: Антон Кубышкин

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