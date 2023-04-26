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    ТАСС: Навальный сообщил в суде, что в отношении него выделено новое дело о терроризме

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    В ходе заседания Басманного суда в Москве Алексей Навальный рассказал о выделении из дела об экстремизме в отношении него якобы нового дела по статье о терроризме. Об этом 26 апреля сообщает корреспондент ТАСС.

    По словам Навального со ссылкой на следователя, его будут судить военным судом по якобы новому делу о терроризме, выделенному в отношении него.

    Также следователь рассказал, что более 10 человек находятся в международном розыске по делу об экстремизме в отношении Навального.

    В среду, 26 апреля, суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. По просьбе представителя СК для сохранения тайны следствия суд закрыл заседание.

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