Спортивное дело. Экономическая полиция Петербурга прошлась по РАНХиГС

В Петербурге родилось нетипичное дело. Обыскали восемь руководителей и преподавателей президентского вуза. «Фонтанка» узнала, что вымогательство взяток под угрозой проблем вменили заслуженному человеку.
Оперативники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу
Еще в мае 2021 года он получил звание «Заслуженный тренер России». Кузнецов серьезный тренер по джиу-джитсу, воспитал двукратного чемпиона мира Илью Борока.
По информации «Фонтанки», уголовное дело по взятке (статья
По версии следствия, бывшему завкафедрой спорта вменяется системное вымогательство взяток у тренеров. Причем под угрозой создания проблем, то есть увольнений. Павла Кузнецова обвиняют в мнимом повышении заработной платы своим подчиненным за фактически отработанное время. Так, по данным «Фонтанки», с 2018 по 2021 год тренер по плаванию перечислил ему около
Закончилось всё задержанием Павла Кузнецова на двое суток.