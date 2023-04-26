Спортивное дело. Экономическая полиция Петербурга прошлась по РАНХиГС

Оперативники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу 25 апреля обыскали служебные кабинеты и частные квартиры восьми сотрудников Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Также они зашли домой к главному фигуранту — бывшему завкафедрой физической культуры и спорта Павлу Кузнецову.

В Петербурге родилось нетипичное дело. Обыскали восемь руководителей и преподавателей президентского вуза. «Фонтанка» узнала, что вымогательство взяток под угрозой проблем вменили заслуженному человеку.

Еще в мае 2021 года он получил звание «Заслуженный тренер России». Кузнецов серьезный тренер по джиу-джитсу, воспитал двукратного чемпиона мира Илью Борока.

