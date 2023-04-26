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    Спортивное дело. Экономическая полиция Петербурга прошлась по РАНХиГС

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    В Петербурге родилось нетипичное дело. Обыскали восемь руководителей и преподавателей президентского вуза. «Фонтанка» узнала, что вымогательство взяток под угрозой проблем вменили заслуженному человеку.

    Оперативники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу 25 апреля обыскали служебные кабинеты и частные квартиры восьми сотрудников Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Также они зашли домой к главному фигуранту — бывшему завкафедрой физической культуры и спорта Павлу Кузнецову.

    Еще в мае 2021 года он получил звание «Заслуженный тренер России». Кузнецов серьезный тренер по джиу-джитсу, воспитал двукратного чемпиона мира Илью Борока.

    По информации «Фонтанки», уголовное дело по взятке (статья 290 УК) возбуждено около месяца назад в Следственном комитете Василеостровского района. Можно заметить, что неприятности в РАНХиГС 25 апреля носили вирусный характер. Полицейские побывали в здании вуза на Песочной набережной, в кабинете замдиректора по финансовой работе; на Среднем проспекте Васильевского, у начальника отдела по работе с абитуриентами и начальника управления качества; на 7-й линии Васильевского, в помещении завкафедрой по правоведению; также на рабочем месте начальника учебного процесса. У некоторых преподавателей были и дома. Всего проведено девять обысков, включая подозреваемого Кузнецова.

    По версии следствия, бывшему завкафедрой спорта вменяется системное вымогательство взяток у тренеров. Причем под угрозой создания проблем, то есть увольнений. Павла Кузнецова обвиняют в мнимом повышении заработной платы своим подчиненным за фактически отработанное время. Так, по данным «Фонтанки», с 2018 по 2021 год тренер по плаванию перечислил ему около 350 тысяч рублей, а тренер по художественной гимнастике — за 300 тысяч рублей.

    Закончилось всё задержанием Павла Кузнецова на двое суток.

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    ОбыскиВзяткаКоррупционное делоКоррупционный скандалРАНХиГС
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