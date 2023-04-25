В Тосненском районе у трассы сотрудники ГИБДД нашли предмет, похожий на ПЗРК «Стрела»

Никогда еще объездная дорога на Ульянку не была столь многолюдной: в кустах нашли страшное.



Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, около трех дня от наряда ГИБДД Тосненского района поступила информация об обнаружении там странного предмета. По предварительной информации, он был похож на переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела», который стоит на вооружении ВС с советских времен.



Несмотря на то что предположительно речь идет об учебном оружии, на место выехали представители всех ветвей правоохранительной системы.