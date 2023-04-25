Суд арестовал петербуржцев, которые ворвались в «Пятерочку» и начали мять булки

Невский районный суд привлек к административной ответственности Алексея Юлина и Антона Бабаева за мелкое хулиганство, учиненное в «Пятерочке». Подробности 25 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Днем 19 апреля приятели, находясь в торговом зале магазины, матерились и пытались устроить драку. Юлин и Бабаев размахивали руками, толкались с сотрудниками и портили булочки. На замечания директора посетители не реагировали — в общем, нарушали общественный порядок.

Молодые люди вину не признали. Пояснили, что вошли в магазин и стали сбрасывать булочки в тележку, так как боролись за права людей. «Все просрочка», — поясняли фигуранты. Суд оценил деятельность каждого в 5 суток ареста.