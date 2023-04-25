    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, южн

    756мм

    22%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.27eur89.46
    СРОЧНО

    Алла Манилова возглавит Русский музей

    Суд арестовал петербуржцев, которые ворвались в «Пятерочку» и начали мять булки

    1214
    3 комментария

    Невский районный суд привлек к административной ответственности Алексея Юлина и Антона Бабаева за мелкое хулиганство, учиненное в «Пятерочке». Подробности 25 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Днем 19 апреля приятели, находясь в торговом зале магазины, матерились и пытались устроить драку. Юлин и Бабаев размахивали руками, толкались с сотрудниками и портили булочки. На замечания директора посетители не реагировали — в общем, нарушали общественный порядок.

    Молодые люди вину не признали. Пояснили, что вошли в магазин и стали сбрасывать булочки в тележку, так как боролись за права людей. «Все просрочка», — поясняли фигуранты. Суд оценил деятельность каждого в 5 суток ареста.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СудСупермаркетХлебПетербург
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close